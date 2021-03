Météo de cette semaine: deux MAGNIFIQUES journées

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé et progressivement plus doux, après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les températures atteindront 12 à 14 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et 14 à 16 degrés dans les autres régions, voire localement 17 degrés sur le nord-est. Le vent sera généralement faible de sud-est, de nord-est l'après-midi dans la région côtière.

Mercredi matin, la nébulosité augmentera sur toutes les régions avec la possibilité de quelques gouttes. L'après-midi, le temps restera plus nuageux sur la moitié ouest alors que l'est et le sud du pays profiteront d'un temps plus ensoleillé. Il fera encore assez doux avec des maxima de 12 à 16 degrés. Le vent sera faible de sud-ouest ou de direction variable. Au littoral, une faible brise de mer est possible l'après-midi.

Jeudi, le temps sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, ces dernières pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre ou de grésil. Les températures maximales oscilleront de 6 à 10 degrés. Le vent basculera progressivement au nord en devenant modéré.

Vendredi, la nébulosité restera variable avec un léger risque d'averses le matin. Quelques flocons ne sont pas exclus sur les hauts plateaux de l'Ardenne. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront à partir du nord du pays. Le vent modéré sera orienté au nord-est et les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés.

Samedi, après une nuit froide avec des gelées dans de nombreuses régions, le temps pourrait devenir plus ensoleillé et sec. Les maxima ne dépasseront pas 2 à 7 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.

La journée de dimanche restera sèche. La nébulosité devrait rester variable avec parfois de larges éclaircies Les températures maximales varieront entre 4 et 8 degrés et le vent sera faible de secteur sud.