Météo - De faibles gelées attendues cette nuit

(Belga) La nébulosité sera variable et abondante dans le centre et l'est du pays vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une averse risque de survenir, surtout dans le sud-est. Le temps deviendra ensuite sec partout dans le courant de la journée et ensoleillé depuis l'ouest. Les températures ne dépasseront pas les 11 degrés.

Le temps restera sec et le mercure chutera rapidement vendredi soir et pendant la nuit. De la brume ou un banc de brouillard pourra se développer. Les minima seront compris entre -1 et 3 degrés à l'intérieur des terres et atteindront les 2 degrés au littoral. De faibles gelées au sol sont à craindre sur toute la Belgique. Il fera froid samedi matin, avec de faibles gelées et localement de la brume ou un banc de brouillard. Le soleil brillera davantage en cours de journée, avec des voiles d'altitude. Le thermomètre affichera 7 à 10 degrés en Ardenne et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs. La nuit de samedi à dimanche sera de nouveau fraîche. Un temps sec, calme et ensoleillé est attendu dimanche. (Belga)