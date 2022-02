L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé plusieurs avertissements qui débutent ce dimanche. Il y a tout d'abord une alerte pour de la pluie. Celle-ci est jaune sur la majeure partie du territoire, sauf en province de Liège où elle est orange. Des pluies continues dont l'intensité se renforcera au fil des heures sont prévues dès la nuit de samedi à dimanche jusqu'à dimanche soir.

"On peut s'attendre à des cumuls importants, entre 20 et 40 litres par m² sur 24H sur une bonne partie du pays. Et localement sur les provinces de Liège et de Luxembourg, on pourrait dépasser très localement les 50 litres par m²", indique notre présentateur météo David Dehenauw.

À ce sujet, le météorologue précise que la situation reste incertaine. "Je dois aussi souligner que la situation n'est pas très certaine. On a des doutes. On a considéré plusieurs modèles de prévisions qui ne sont pas d'accord entre eux. Mais on fait un suivi et on est préparé".

De fortes rafales

Un avertissement jaune pour du vent est également lancé par l'IRM. Il débute dimanche à 5H et prend fin lundi à 1H du matin. Ce dimanche, des rafales entre 80 et 90 km/h seront possibles. Au littoral et très localement dans l'intérieur, quelques coups de vent pourront éventuellement dépasser cette gamme.

Conditions glissantes dans l'est

Enfin, un avertissement jaune pour des conditions glissantes est lancé pour les provinces de Liège et de Luxembourg dès dimanche 23H jusqu'à lundi 8H. La nuit de dimanche à lundi, quelques chutes de neige sont prévues en Haute Ardenne. Elles pourront conduire à la formation d'une couche de neige de quelques cm au-dessus de 400 à 500 m. En Hautes Fagnes, plus régulièrement sur le chemin des précipitations, on attend près de 8 cm.