Météo: de fortes rafales vont accompagner les averses ce dimanche

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a placé toute la Belgique sous avertissement jaune pour du vent de dimanche 11H à lundi 01H. "Ce dimanche, au passage d'une zone de pluie active qui arrosera toutes les régions d'ouest en est, des rafales dans la gamme de 80 à 90 km/h sont prévues", préviennent les météorologues. "En soirée, dans l'air instable qui suit, de forts coups de vent sont encore à craindre localement, surtout dans l'ouest du pays".

Le numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur a annoncé samedi l'activation temporaire du numéro 1722 face au risque de tempête ou de précipitations abondantes des prochaines heures. Ce numéro est indiqué lorsqu'aucune vie n'est potentiellement en danger mais que l'aide des pompiers est nécessaire. "Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence", rappelle le SPF. En revanche, en cas de besoin urgent d'une ambulance ou lorsqu'une vie est potentiellement en danger, il reste recommandé de composer le numéro d'urgence 112.

Prévisions météo

Dimanche, le ciel se couvrira et des précipitations se propageront progressivement d'ouest en est. Il s'agira d'abord de quelques pluies intermittentes avant l'arrivée de pluies soutenues, déjà prévues avant midi pour l'ouest du pays. Elles toucheront le centre à la mi-journée et la partie est de notre territoire un peu plus tard. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus changeant dans l'ouest, avec quelques éclaircies mais aussi un risque d'averses. Le vent sera modéré à assez fort, voire localement fort, de sud à sud-ouest. Des rafales de 70 km/h sont attendues mais, au passage de la zone de pluie active, des pointes de 80 km/h ou plus sont possibles. Maxima encore doux, de 12 à 16 degrés.

La nuit de dimanche à lundi, la zone de pluie nous quittera par l'est et un temps variable avec des éclaircies et quelques averses suivra. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et par endroits temporairement encore fort, avec quelques fortes rafales en soirée. Minima de 5 à 10 degrés.

Lundi matin, le ciel sera d'abord encore très nuageux en de nombreux endroits, avec quelques pluies résiduelles. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant à partir de l'ouest. Les passages nuageux seront parfois porteurs d'averses sur la moitié sud du pays, alors que le nord devrait bénéficier d'un temps plus sec et d'éclaircies plus larges. Il fera plus frais avec des maxima de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte même fort, d'ouest à sud-ouest, avec des rafales généralement comprises entre 55 et 65 km/h. La nuit suivante, le passage d'un front conduira à des périodes de pluie ou de bruine.

Mardi, la grisaille persistera durant une grande partie de la journée et les nuages bas pourraient même encore laisser échapper quelques bruines, essentiellement en Ardenne. En cours de journée, la couverture nuageuse se déchirera par endroits pour laisser filtrer quelques éclaircies. Les températures gagneront quelques degrés par rapport à la veille, avec des maxima de 8 à 11 degrés en Ardenne et de 11 à 13 degrés ailleurs, voire localement jusqu'à 14 degrés. Le vent sera généralement modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

La journée de mercredi débutera sous un temps sec et ensoleillé. L'après-midi, des champs nuageux graduellement plus nombreux atteindront notre territoire à partir de l'ouest, et pourraient donner lieu à quelques ondées locales et passagères. En fin de journée ou en soirée, une zone de pluie plus active traversera notre territoire. Les maxima seront compris entre 10 et 12 degrés en Ardenne, et entre 12 et 15 degrés ailleurs, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud.

Jeudi, de l'air maritime instable et plus frais, d'origine polaire, affluera à l'arrière de la perturbation de la nuit. Le temps sera alors très variable avec alternance d'éclaircies parfois larges et de nuages cumuliformes porteurs d'averses. Il fera plus frais, avec des maxima de 5 ou 6 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 10 degrés en plaine, sous un vent modéré à souvent assez fort d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, le temps devrait rester variable et très frais avec un ciel changeant et des averses sous forme de pluie ou de grésil en plaine, et pouvant prendre un caractère transitoirement hivernal sur les reliefs de l'Est; les premiers flocons pourraient ainsi tomber en Hautes-Fagnes. Les maxima seront compris entre 3 et 6 degrés en Ardenne, et entre 6 et 9 degrés ailleurs. Le sera souvent modéré de secteur nord-ouest.

Samedi, une dorsale anticyclonique mobile pourrait conduire à une accalmie temporaire, avec un temps plus sec et davantage d'éclaircies. Les maxima évolueront peu avec des valeurs de 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés à la côte. Des gelées au sol seront à nouveau possibles durant la nuit.

