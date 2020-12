Météo - De la douceur pour le dernier week-end avant Noël

(Belga) De belles éclaircies illumineront le centre et une partie de l'est du pays samedi matin tandis que l'Ardenne restera engluée dans la grisaille, avec un risque de brouillard sur les hauteurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une zone de pluie peu active partira à l'abordage de l'ouest dans le courant de la matinée et s'attaquera ensuite au centre pour terminer son périple sur l'est dans l'après-midi. Après la pluie viendra le beau temps, avec des éclaircies qui brilleront sur l'ouest.

Le week-end commencera en douceur, avec des températures maximales de 8°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et jusqu'à 12°C en Flandre. Un vent de secteur sud soufflera de manière modérée à parfois assez forte, avec des rafales proches des 50 km/h. Le vent atteindra la vitesse de 60 km/h à la Côte et sur les hauteurs du sillon Sambre-et-Meuse. La pluie tombera encore sur le sud-est samedi soir tandis que les autres régions bénéficieront d'éclaircies parfois larges, sans échapper au risque d'une légère averse. Brumes et brouillards pourront se former en Ardenne. Les minima oscilleront entre 5 et 8°C. Dimanche, le temps sera généralement sec malgré un ciel assez nuageux. Quelques averses isolées pourront toutefois s'abattre ici et là. La douceur restera de mise, avec 6 ou 7°C prévus sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 ou 10°C en Flandre. Le vent pourra souffler assez fortement à la mer.