Météo - De la pluie avant le retour des éclaircies vendredi après-midi

(Belga) Les éclaircies sur le centre et le sud­-est du pays céderont la place à de nombreux champs nuageux vendredi matin, avec l'arrivée d'une zone de faibles pluies et averses depuis le nord­-ouest. Celle­-ci n'atteindra l'Ardenne que l'après­-midi, selon les prévisions de l'IRM. A l'arrière, quelques éclaircies se développeront alors sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 10 degrés en haute Belgique et 14 à 15 degrés en plaine. Le vent faible à modéré de sud­-ouest s'orientera au nord et faiblira en soirée.

Cette nuit, les dernières précipitations quitteront le pays par le sud­-est. Après des éclaircies parfois larges, des nuages bas, brumes et bancs de brouillard se formeront en de nombreuses régions. Les minima oscilleront entre ­1 et 5 degrés. Localement, le brouillard pourra être givrant en Ardenne. (Belga)