Météo - De la pluie et des températures plus fraîches pour ce mardi

Ce matin, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie ou d'averses. Cet après-midi, le soleil percera les nuages à partir de la frontière française mais le risque d'averses orageuses subsistera, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 13 degrés au littoral ou en Hautes­ Fagnes et 18 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré. Ce soir, la nébulosité sera variable avec un risque d'averses, puis cette nuit, le ciel deviendra très nuageux et le risque d'averses demeurera. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la côte. Mercredi, quelques averses locales pourraient arroser le pays de-ci de-là. En fin de journée, la nébulosité augmentera avec de la pluie annoncée pour la nuit de mercredi à jeudi. Les valeurs maximales oscilleront entre 13 degrés en Haute Belgique, 15 degrés au littoral et 17 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent deviendra modéré de sud­ sud­ ouest.