Météo - De la pluie et du vent

(Belga) Le temps sera pluvieux, mercredi matin, ensuite des éclaircies se développeront en cours de journée, et des averses seront encore possibles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera fort à la mer et assez fort dans l'intérieur des terres, avec des rafales de l'ordre de 60 à 75 km/h. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 degrés à la Côte.

Ce soir et cette nuit, on notera encore un risque d'averses. Celles­-ci seront parfois soutenues et pourraient même adopter un caractère hivernal, principalement en Ardenne. Les minima se situeront entre ­-1 degré en Hautes­ Fagnes et 5 degrés au littoral, sous un vent modéré à assez fort à la mer. Jeudi, le temps s'annonce changeant et assez froid avec des averses de neige en Ardenne (Belga)