Météo: de la pluie et du vent au menu

(Belga) La journée débutera sous un ciel parfois voilé ce lundi, mais le temps restera généralement sec. A l'est, les nuages seront plus nombreux et pourraient être accompagnés de bruine, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, la pluie arrosera l'ensemble du territoire, sous des valeurs comprises entre 7 et 14 degrés. Le vent, modéré à parfois assez fort, soufflera de secteur sud s'orientant au sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 50 ou 60 km/h.

Lundi soir et pendant la nuit, le ciel demeurera couvert avec des pluies continues. Les minima seront compris entre 2 et 6 degrés. Le vent, modéré à assez fort, soufflera de sud-ouest, s'orientant plus tard à l'ouest. A la côte, il sera généralement assez fort, d'ouest puis de nord-ouest, avec des rafales de 60 km/h. Mardi, la journée sera grise et pluvieuse. Le thermomètre affichera des valeurs plus fraîches avec 7 degrés dans le centre. Le retour des éclaircies est prévu pour mercredi. Les températures remonteront à environ 12 degrés. (Belga)