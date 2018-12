Prévisions météo: ne partez pas de chez vous sans votre parapluie

Ce samedi, le temps sera très nuageux avec de la pluie en fin de matinée à partir de l'ouest et un vent soutenu, prévoit l'Institut royal météorologique. Les maxima seront de 8° ou 9° dans le centre et seront compris entre 5° en Hautes-Fagnes et 10° ou 11° dans l'ouest du pays.

La nuit prochaine, le temps deviendra temporairement plus sec, mais le ciel restera très nuageux. En deuxième partie de nuit, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays. Les minima iront de 5° en Hautes-Fagnes à 11° en Flandre.

Dimanche et lundi, il y aura toujours assez bien de pluie et du vent. Les maxima seront très doux pour la saison, de 13°-14°. Mardi, le temps devrait devenir temporairement un peu plus sec. On notera des maxima de 8° dans le centre du pays.