Météo de la semaine: douceur et soleil sont-ils encore au programme?

Mardi matin, le temps restera généralement sec, avec des éclaircies, à l'exception de la zone du pays située au sud du sillon Sambre et Meuse où de la pluie tombera avant d'évacuer le territoire vers l'Allemagne. Dans l'après-midi, malgré quelques nuages cumuliformes et un risque d'ondée, le ciel restera sec à de nombreux endroits, selon les prévisions de l'IRM.

Les températures pourraient atteindre jusqu'à 7 à 11 degrés. Le vent, modéré le plus souvent, soufflera depuis le sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest. Il faiblira quelque peu durant la soirée, qui connaitra un ciel nuageux mais sec et des températures entre 0 et 5 degrés. Mercredi, des maxima de 7 à 12 degrés sont attendus, ainsi qu'un vent de sud-ouest et un ciel partiellement nuageux mais restant sec.

Jeudi, la nébulosité sera variable et le temps généralement sec. Les maxima seront de l'ordre de 13 degrés dans le centre. Vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra ensoleillé avec quelques nuages d'altitude. Les maxima oscilleront autour de 14 voire 15 degrés dans le centre. Vent faible et variable.

Samedi, le ciel restera bien dégagé. Les températures maximales atteindront des valeurs de 10 à 15 degrés ou localement un peu plus. Vent faible à modéré de secteur est.

Dimanche, temps calme avec à nouveau beaucoup de soleil et des températures maximales comparables à la veille, entre 10 et 15 degrés.

Le temps sec et assez doux semble se prolonger pour le début de semaine prochaine, avec davantage de nuages et des maxima un peu moins élevés autour de 13 degrés dans le centre.