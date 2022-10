Météo: de larges éclaircies dans plusieurs régions, voici les prévisions pour ce week-end

Le sud-est du pays devra encore temporairement composer avec des périodes très nuageuses accompagnées d'un peu de pluie ou de bruine, samedi matin. Sur les autres régions, il fera déjà sec avec le développement de larges éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En cours de journée, la nébulosité deviendra variable sur l'ensemble du pays et dans le nord-est, des nuages cumuliformes pourront conduire à l'une ou l'autre averse locale. Les maxima s'échelonneront entre 11°C en Hautes-Fagnes et 16°C ailleurs. Le vent sera souvent modéré de nord-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Quelques bancs de brouillard et un peu de brume pourront toutefois se former localement. Les minima oscilleront entre 0°C en Ardenne et 7°C à la mer. Le vent sera faible de direction variable et plus tard, de sud à sud-est.

Dimanche matin, malgré la présence d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard par endroits, le soleil s'imposera déjà sur de nombreuses régions. L'après-midi, le temps restera ensoleillé. Les maxima atteindront 13°C en Hautes-Fagnes et 17°C en plaine. Le vent sera faible à modéré, et en haute Ardenne ainsi qu'à la mer modéré, de secteur sud-est.

Lundi, la journée débutera avec de belles périodes ensoleillées sur l'est alors que des voiles d'altitude assez nombreux envahiront le ciel sur l'ouest du pays. Au fil des heures, la nébulosité augmentera au passage d'un front nuageux pouvant donner quelques gouttes tout au plus. A l'arrière, de larges éclaircies se développeront depuis le littoral en cours d'après-midi. Les températures resteront comprises entre 14 et 17°C. Le vent sera d'abord faible de sud-ouest, puis faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Mardi, la matinée débutera avec des nuages bas parfois tenaces. Ensuite, périodes de soleil et nuages alterneront. Les maxima atteindront 11 à 15 degrés. Le vent sera faible et variable.

Mercredi, la nébulosité augmentera progressivement mais le temps restera sec. Les maxima seront proches de 15 degrés dans le centre. Vent faible de secteur sud.

Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de faibles précipitations locales. Maxima de 15 ou 16 degrés dans le centre. Vent faible de secteur sud.

Vendredi, le temps restera perturbé ou instable avec des périodes de pluies ou d'averses. Les maxima, toujours assez doux, seront de l'ordre de 16 ou 17 degrés dans le centre. Vent généralement modéré de sud-sud-ouest.