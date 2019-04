Météo - De larges éclaircies et des températures un peu plus douces pour débuter la semaine

(Belga) De belles éclaircies illumineront la matinée de lundi, puis des nuages se formeront mais le temps restera sec avec des températures en légère hausse, indique l'Institut royal météorologique.

Le ciel sera partiellement nuageux en deuxième partie de journée bien que les éclaircies pourront encore être larges, surtout sur l'ouest et le sud-ouest du pays. Le mercure atteindra les 11°C sur les hauteurs ardennaises et localement 16°C sur le centre du territoire. Le vent sera modéré. Le ciel se dégagera à nouveau durant la nuit. Des nuages d'altitude envahiront ensuite le pays à partir de la frontière française. Les minima, qui ne devraient plus atteindre le seuil de gelée, seront compris entre 2°C en Haute Belgique et 7°C sur l'ouest. (Belga)