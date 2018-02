Météo - De larges périodes ensoleillées à partir de l'ouest

(Belga) De larges périodes ensoleillées sont attendues depuis l'ouest, samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des champs nuageux persisteront toutefois à l'est du pays, tandis que de faibles précipitations hivernales seront possibles localement à l'extrême sud-est du territoire.

Les maxima avoisineront 1 degré en Hautes Fagnes, 7 degrés au littoral et 7 à 8 degrés ailleurs, sous un vent faible de secteur est. Le ciel sera dégagé et étoilé la nuit prochaine, ce qui conduira à des gelées généralisées avec une chute des températures jusqu'à - 9 degrés en Hautes Fagnes, -3 degrés dans le centre et -2 degrés à la mer. Le vent d'est, virant au sud, restera faible. Après cette froide nuit, la journée de dimanche débutera généralement sous le soleil mais des champs nuageux se multiplieront par endroits. Le temps devrait toutefois rester sec. Le mercure ne dépassera pas 1 à 4 degrés en Ardenne et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Lundi, le ciel sera dans un premier temps partiellement à très nuageux, avec des éclaircies au sud du pays. Le temps se couvrira ensuite partout et de la pluie arrivera avant midi à la Côte. Cette zone de précipitations progressa lentement vers l'ensemble des régions, sous forme de neige fondante puis de neige en Ardenne. Le thermomètre affichera entre 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 ou 6 degrés au nord du pays. (Belga)