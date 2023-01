Météo - De nouvelles averses attendues ce week-end

(Belga) Les champs nuageux seront nombreux et encore à l'origine de plusieurs averses sur la moitié est du pays vendredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Le temps sera plus sec sur l'ouest et le centre du pays avec un soleil généreux et quelques champs nuageux. La tendance aux averses s'estompera toutefois au fil des heures, laissant plus de place aux éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. Il faiblira en cours d'après-midi.

Ce soir, le temps sera sec et les éclaircies larges. En Ardenne, la nébulosité sera plus abondante et une dernière averse pourrait encore se produire. Dans le courant de la nuit, le ciel s'ennuagera annonçant l'arrivée des premières pluies sur l'ouest du pays en fin de nuit. Les minima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 5 degrés dans la plupart des autres régions. Samedi, la journée sera pluvieuse et les quantités de précipitations abondantes. Dans la plupart des régions, il faudra s'attendre à des cumuls de 10 à 15 l/m2. Dans le sud du pays, les cumuls pourront atteindre des valeurs de 20 l/m2. Le vent sera à nouveau assez fort. Les maxima varieront de 7 à 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 10 à 12 degrés ailleurs. Dimanche, on bénéficiera de larges éclaircies temporaires avant le retour des averses en fin de matinée. Les maxima avoisineront les 6 ou 7 degrés en plaine mais ils ne dépasseront pas les 2 degrés sur le relief ardennais.