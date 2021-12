Météo - De nouvelles perturbations attendues ce samedi

(Belga) Si le temps sera généralement sec en début de journée, malgré un ciel très nuageux, la tendance changera en cours de journée ce samedi avec de nouvelles précipitations, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi, de nouvelles averses ou périodes de pluie traverseront effectivement l'ensemble du pays depuis le littoral. Quelques fortes averses seront possibles, qui pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre à la côte. A l'arrière, un temps sec avec quelques éclaircies nous reviendront par l'ouest. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes, 7 degrés sur le centre et 8 degrés au littoral. Nous aurons d'abord un vent de sud-ouest assez faible, il s'orientera à l'ouest et deviendra modéré ensuite. A la mer, le vent devient assez fort à fort d'ouest à nord-ouest avec des pointes pouvant atteindre 70 km/h. Samedi soir, les dernières averses s'évacueront par l'est où elles pourront à nouveau adopter un caractère hivernal sur les sommets ardennais. De larges éclaircies se développeront ailleurs. Durant la nuit, le temps restera sec sur la plupart des régions, excepté sur l'extrême sud-est et sur la région côtière où quelques averses hivernales circuleront. Des nuages bas se développeront également en haute Belgique. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes- Fagnes, 0 ou -1 degré sur le centre et +5 degrés en bord de mer. On se méfiera donc d'un nouveau risque de plaques de glace sur les chaussées restées humides. Dimanche, le temps sera très nuageux avec une zone de précipitations venant du nord, qui apportera des pluies faibles ou de la neige fondante et en Ardennes à partir de 300 ou 400 m un peu de neige. Les maxima seront proches de 0 degré en haute Ardenne, 4 degrés dans le centre du pays et 7 degrés en bord de mer. Lundi, la nébulosité sera abondante avec un temps d'abord sec. En fin d'après-midi, une zone de précipitations envahira le pays à partir de l'ouest avec par moments quelques pluies. En Ardenne, il s'agira d'un peu de neige. Les maxima seront proches de 4 degrés dans le centre du pays (Belga)