Météo - De nouvelles précipitations attendues ce samedi

Ce samedi, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest avec graduellement de faibles pluies, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Après midi, la perturbation atteindra l'est et le sud­-est du pays. Sur le relief, il s'agira de neige. En fin d'après­-midi, les précipitations s'intensifieront. Les maxima, atteints en fin de journée, se situeront autour de 0 ou 1 degré en Hautes­ Fagnes, de 6 degrés dans le centre, et de 8 degrés sur l'extrême ouest. Le vent de sud­, sud­-ouest gagnera en intensité en cours de journée et deviendra assez fort, et même parfois fort à la côte. Rafales jusque 60 km/h.

Ce samedi soir, les précipitations deviendront plus intenses à partir de l'ouest et prendront la forme d'averses. En Ardenne, il s'agira de pluie et neige mêlées. En milieu de nuit, le temps deviendra plus sec sur l'ouest, avec des éclaircies. Sur l'est, il faudra sans doute attendre la fin de la nuit pour retrouver des conditions plus sèches. Les minima seront compris entre 0 et 6 degrés. Le vent sera modéré à assez­ fort, voire temporairement fort à la côte. Rafales jusque 70 km/h, voire localement un peu plus à la côte. Dimanche, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec encore un risque limité d'averses, principalement sur le nord et l'est du pays, à caractère hivernal sur les hauteurs. Les températures maximales évolueront entre 0 degré en Hautes­ Fagnes, 5 degrés sur le centre et 7 degrés sur le nord­-ouest. Le vent sera modéré dans les terres, parfois assez fort à la mer.