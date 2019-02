Prudence sur les routes: des pluies abondantes attendues jusqu'à lundi minuit

Il fera très nuageux à couvert et doux mais très venteux dimanche, avec une zone de pluie traversant le pays d'ouest en est. L'après-midi, il y aura régulièrement des averses parfois intenses avec le risque d'un orage local. Il fera progressivement plus frais. Les maxima seront de 6 à 10 degrés avec des rafales jusqu'à 85 km/h, indique l'IRM.

Dimanche matin, il fera doux et très nuageux à couvert avec assez bien de vent. Une perturbation active traversera également le pays d'ouest en est.

L'IRM s'attend régulièrement à des pluies abondantes et des averses parfois intenses jusqu'à demain lundi minuit. Dans le nord-ouest du pays, il prévoit des quantités de précipitations sur 24h pouvant atteindre les 15 à 20l/m². Sur le centre, nous pourrions atteindre les 20 à localement 25l/m². Dans les provinces de Namur, de Liège, du Luxembourg et une partie de Hainaut, les cumuls pourront grimper jusqu'à 30 l/m² voire localement plus.

Un orage local n'est par ailleurs pas à exclure. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort accompagné de rafales de 75 à 85 km/h, ou plus localement. Ce dimanche après-midi, il virera à l'ouest à nord-ouest et diminuera progressivement en force. Il fera assez doux avec des maxima atteints en matinée et qui s'échelonneront de 6 à 10 degrés. L'après-midi, il fera plus frais.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra plus changeant avec quelques éclaircies mais aussi encore quelques averses. Au sud du sillon Sambre et Meuse, elles pourront plus tard adopter un caractère hivernal. Après minuit, le temps deviendra plus sec et nous aurons de larges éclaircies. Minima entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +4 degrés à la mer. Vent modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest devenant faible à modéré de sud-ouest ou de direction variable.

Lundi, le temps sera d'abord calme et sac dans la plupart des régions puis progressivement des courants polaire frais et instables de nord-ouest envahiront nos régions. Ils entraîneront des averses en provenance de la Mer du Nord. Ces averses deviendront hivernales en arrivant au sud du sillon Sambre et Meuse. Maxima de 1 ou 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 7 ou 8 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Mardi, une zone de haute pression se développera sur la France et influencera progressivement notre temps. Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec un temps généralement sec. Maxima de 1 degré dans les Hautes Fagnes à 7 ou 8 degrés en Flandre. Possibilité de légères gelées, surtout en Ardenne. Quelques bancs de brouillard givrants pourront également se former par endroits la nuit et le matin.



Mercredi, après une nuit assez froide, temps calme avec de belles périodes ensoleillés mais également quelques voiles nuageux de moyenne ou de haute altitude. Maxima de 3 à 6 degrés en Ardenne et de 6 à 8 degrés dans les autres régions.



Durant le restant de la semaine, la zone de haute pression se décalera de l'Allemagne en direction de l'est de l'Europe. Le temps restera calme et ensoleillé. Les températures seront en hausse et atteindront 8 à 12 degrés vendredi. Les gelées nocturnes seront assez répandues et des bancs de brouillard givrant pourront toujours se former par endroits la nuit et le matin.