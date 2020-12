Météo - Début de journée sous la pluie avant une accalmie

(Belga) Le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie aujourd'hui, surtout sur le centre et l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après­-midi, il fera plus sec à partir de l'ouest et des éclaircies gagneront le territoire depuis le littoral. Les températures seront comprises entre 6°C, en Hautes­ Fagnes, et 11°C, en plaine. Le vent de sud­-ouest sera généralement modéré.

Dans la soirée, il fera souvent sec avec de larges éclaircies. En cours de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se formeront. Les minima évolueront entre 3 et 6°C, sous un vent faible à modéré de sud. Mercredi, le temps restera sec avec une nébulosité généralement abondante et quelques éclaircies surtout l'après­-midi. Les maxima, toujours doux pour la saison, se situeront entre 7°C, sur les hauteurs de l'Ardenne, et 10°C ailleurs. Le vent sera modéré de sud à sud­-est. Jeudi, une faible perturbation quittera le pays via l'Allemagne et les Pays­-Bas. À l'arrière, le temps deviendra souvent sec avec une alternance de périodes ensoleillées et de nuages, bien qu'une faible averse reste possible. Les maxima évolueront peu avec des valeurs comprises entre 6 et 10°C à la mer. Le vent de sud­-ouest restera modéré. (Belga)