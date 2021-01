Météo - Début de semaine entre averses hivernales et éclaircies

(Belga) Il fera très nuageux ce matin, avec encore quelques précipitations hivernales par endroits. Le temps deviendra ensuite plus sec et les éclaircies, déjà présentes sur l'ouest, se propageront graduellement aux autres régions en cours de journée. Les maxima seront de l'ordre de -2°C sur les hauteurs ardennaises et de 5°C sur l'extrême ouest. Le vent de nord à nord-ouest reviendra progressivement au secteur ouest à nord-ouest; il sera faible à modéré et souvent modéré à la côte.

Dans la soirée et la nuit, le ciel sera changeant avec alternance d'éclaircies parfois larges et de champs nuageux. Ces derniers seront plus nombreux sur le nord et le nord-est du pays et pourraient y laisser échapper quelques averses hivernales localisées. Les minima seront compris entre -4°C sur les sommets de l'Ardenne et 2°C en bord de mer, avec des gelées au sol en de nombreux endroits. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest dans l'intérieur des terres, et assez fort d'ouest à nord-ouest au littoral. Mardi, la nébulosité sera variable avec encore possibilité de quelques averses hivernales dans le nord-est. Les températures remonteront entre 0°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 4°C dans le centre du pays et 5°C en bord de mer. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. (Belga)