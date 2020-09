Prévisions météo pour cette semaine: il n'y a plus d'espoir, c'est fini, terminé

La semaine débute sous un ciel très nuageux, avec de la pluie parfois continue. Des précipitations faibles ou modérées sont attendues par l'Institut royal météorologique (IRM), qui a placé l'ensemble des provinces - à l'exception de la Flandre occidentale - en alerte jaune à partir de 8h et pendant 24 heures. Une accumulation de 20 à 40 l/m² d'eau est possible en certains endroits, avertit l'IRM. Les maxima seront compris entre 9°C, en Hautes­ Fagnes, et 17°C, dans l'ouest.

Le vent modéré de sud virera au secteur nord­-ouest. Au littoral, il sera assez fort à fort de nord­-ouest, avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Dans la soirée et la nuit, le temps restera très nuageux avec de la pluie dans la plupart des régions qui pourra encore être assez abondante.

Mardi, il fera partiellement à parfois encore très nuageux, avec quelques faibles averses localisées. Le temps sera relativement doux avec des maxima de 15 à 20°C, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud­-ouest.

Mercredi, le temps sera changeant avec quelques éclaircies mais aussi des averses. Les maxima oscilleront entre 14 et 19 degrés sous un vent modéré de secteur sud.

Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux sur l'ensemble du pays avec de la pluie. Ensuite, on attend quelques éclaircies dans l'ouest mais aussi des averses. Ces dernières pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest et les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés.

Vendredi, la nébulosité sera d'abord variable avec quelques averses. Ensuite, le ciel se couvrira, à l'approche d'une zone de pluie active prévue (pour l'instant) en soirée et la nuit de vendredi à samedi. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud. Le soir, il deviendra partout assez fort de sud-est avec des pointes de 70 km/h. Les maxima seront proches de 14 degrés dans le centre.

Samedi sera venteux avec de régulières averses. Maxima de 17 degrés dans le centre. Vent assez fort à parfois fort de secteur sud.

Dimanche le temps restera venteux avec de la pluie ou des averses. Maxima de 14 degrés dans le centre.