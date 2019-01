Météo - Début de week-end nuageux

(Belga) Samedi matin, le ciel sera très nuageux avec quelques faibles pluies ou bruines surtout dans l'est du pays. L'après-midi, la nébulosité restera abondante avec encore quelques faibles pluies ou bruines sur le sud-est. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes à 7 degrés au nord du pays. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest.

Samedi soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux avec encore quelques gouttes en Ardenne. Ailleurs, le temps sera généralement sec. Il y aura un risque de brume et brouillard principalement en Ardenne. Les températures minimales varieront entre 1 degré en haute Ardenne et 6 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest. Dimanche, le ciel restera très nuageux avec toutefois la possibilité de quelques timides éclaircies. Le risque de quelques faibles précipitations demeurera, essentiellement sur le relief de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés au littoral, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.