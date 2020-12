Météo: découvrez le temps qu'il fera à Noël

Illuminations à Moscou (c) AFP

Quel temps fera-t-il pour le réveillon de Noël du 24 décembre et le jour de la Noël, le 25 décembre ? Outre l'habituel espoir d'un Noël blanc (mais à quand remonte le dernier ?) qui apporte un surcroit de magie, la question n'est pas anodine cette année car de nombreuses familles qui ne mangeront pas ensemble se réuniront peut-être à l'extérieur pour se voir un bref moment ou pour faire une balade. Pour rappel, un groupe de 4 personnes (enfants -12 ans non compris) peut se rassembler à l'extérieur avec respect des distances sociales.

Que dit l'institut royal de météorologie (IRM) ?

De la neige... en Ardenne... peut-être

Jeudi 24 décembre, une nouvelle zone de pluie et d'averses traversera notre pays depuis la côte. En Ardenne, les précipitations pourront progressivement adopter un caractère hivernal. Les maxima, plus frais surtout en Haute Belgique, varieront entre 1 et 8 degrés. Le vent s'orientera vers le nord/nord-ouest, généralement assez fort.

Pour l'après 24 décembre, l'IRM ne peut donner qu'une tendance. La période est trop éloignée pour remettre des prévisions précises. Mais on va quitter la douceur et revenir à un temps davantage de saison avec des températures minimum proches de 0 degré.

L'année s'achèvera avec des températures peu éloignées des valeurs de saison, autour de 4 degrés pour les maxima dans le centre et autour de 0 degré pour les minima, dans un flux d'ouest à sud-ouest accompagné d'averses. Elles pourront surtout en Haute Belgique (et ce n'est pas totalement exclu ailleurs) parfois adopter un caractère hivernal.

Voici les températures maximum et minimum pour les deux prochaines semaines