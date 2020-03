Météo: découvrez les prévisions ENSOLEILLÉES pour ce week-end et le début de semaine

Ce week-end et en début de semaine prochaine, des courants continentaux d'est secs et frais circuleront sur notre pays.

Samedi matin, la nébulosité restera abondante surtout en Ardenne avec par moment des précipitations qui pourront toujours prendre un caractère hivernal. Sur le nord et le centre toutefois, quelques éclaircies seront possibles. Après midi, le temps deviendra sec partout sous un ciel variable. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés dans l'ouest. Le vent d’est-nord-est, modéré à assez fort, restera désagréable.

Dimanche, un puissant anticyclone, centré sur le sud de la Scandinavie, dirigera un flux d'air continental stable de secteur est vers nos régions. Après une nuit froide avec de faibles gelées dans l'intérieur du pays, le temps restera sec sous un ciel complètement dégagé. Ces conditions très ensoleillées seront toutefois accompagnées d'un vent modéré à assez fort de secteur est, avec des maxima se situant entre 3 et 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et autour de 8 ou 9 degrés ailleurs. Toutefois, les effets combinés des températures fraîches et du vent augmenteront la sensation de froid et conduiront à des températures ressenties comprises entre -1 et +6 degrés durant l'après-midi.

Ce lundi, nous resterons sous l'influence d'un flux d'air continental sec et stable. Le temps sera à nouveau très ensoleillé mais il fera toujours assez froid avec des maxima de 3 à 6 degrés en Ardenne, et de 6 à 9 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur est à est-sud-est. La température ressentie restera alors souvent inférieure à 5 degrés en plaine et 0 degré en Ardenne. Il faudra également tenir compte de gelées nocturnes généralisées, avec des minima de 0 à -5 degrés.

Ce mardi, un flux d'air continental sec et stable circulera toujours sur nos régions. La journée sera alors à nouveau très lumineuse mais il fera toujours assez froid avec des maxima de 3 degrés en Hautes-fagnes à 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur est à sud-est. Les gelées nocturnes resteront d'actualité et seront même un peu plus prononcées avec des minima de -1 à -7 degrés.

Mercredi, la zone de haute pression commencera à s'affaiblir un peu sur nos régions, mais y maintiendra toujours des courants continentaux. Le temps devrait alors encore rester sec et ensoleillé mais toujours assez froid avec des maxima généralement compris entre 3 et 9 degrés. Nous prévoyons encore des gelées nocturnes généralisées (minima de -1 à -7 degrés).

Jeudi, un creux d'altitude en provenance de l'est se comblera sur nos régions. Il sera accompagné d'air un peu plus humide, donnant alors lieu à un temps plus nuageux mais qui devrait rester sec. Les températures évolueront peu, avec des maxima de 3 à 9 degrés, et toujours des gelées nocturnes.

En fin de semaine, un nouvel anticyclone devrait prendre le relais par l'ouest. Cette transition donnera probablement lieu à une intrusion d'air maritime en provenance du nord, avec alors des périodes nuageuses et un risque de quelques faibles précipitations locales. Les maxima se situeront entre 3 et 11 degrés et les gelées nocturnes devraient être moins prononcées.