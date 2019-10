Météo: découvrez les prévisions pour cette semaine

Ce lundi, nous nous retrouverons dans le secteur chaud d'une onde frontale qui se développera progressivement sur la mer du Nord. Le ciel sera partiellement nuageux avec risque de quelques averses, surtout dans l'ouest et le centre. L'après-midi, on retrouvera un temps sec avec parfois de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 17 degrés à la côte et 21 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-est à est.

Mardi, le front ondulant traînera encore en partie sur le pays avec une nébulosité abondante et parfois de la pluie ou quelques averses. Les maxima se situeront entre 14 et 17 degrés.

La journée de mercredi débutera avec un temps généralement sec et des éclaircies. A la mi-journée, une zone de pluie atteindra notre pays à partir de l'ouest. Le vent de sud se renforcera et deviendra généralement assez fort. Les maxima seront proches de 15 degrés.

Jeudi, la perturbation, arrivée la veille, pourrait s'attarder sur nos régions. Cela donnera à une nébulosité généralement abondante et parfois des pluies ou des averses. Maxima autour de 15 degrés.

Vendredi, le temps restera variable avec de la pluie ou des averses. Maxima autour de 16 degrés.

Samedi, des averses sont encore prévues à partir de l'ouest et de la France. Les maxima se situeront entre 11 et 15 degrés.

Dimanche, le temps reste instable avec quelques averses. Maxima autour de 14 degrés dans le centre.