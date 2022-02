Météo: déjà le retour de la pluie ce jeudi matin, mais pas pour longtemps

Ce soir, de larges éclaircies se développeront sur toutes les régions et le temps deviendra sec, excepté sur le nord du pays où le risque d'une averse se maintiendra. En cours de nuit, la nébulosité pourra devenir plus variable. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes, +3 degrés sur le centre et +6 degrés à la côte. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré, assez fort à la côte.

Vendredi, le temps sera changeant avec des éclaircies, des champs nuageux et des averses. Ces dernières pourront parfois être ponctuées d'un coup de tonnerre ou accompagnées de grésil. Surtout en haute Belgique, les précipitations pourront aussi tomber sous forme de neige fondante. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres et virera du sud-ouest au nord-ouest. Au littoral, il sera assez fort à fort tout en virant de l'ouest au nord-ouest.

Dès samedi, nous basculons sous influence anticyclonique. La journée débutera avec des gelées dans la plupart des régions et quelques éventuels bancs de brouillard givrant en Ardenne. Ensuite, le temps sera calme, sec et souvent ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs et 8 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré d'est à sud-est.

Dimanche, nous bénéficierons d'un franc soleil. Après une matinée plutôt froide avec des gelées généralisées, les températures atteindront des valeurs de 4 à 9 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud-est.