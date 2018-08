Météo - Dernier jour caniculaire avant l'arrivée des orages

(Belga) La chaleur sera étouffante mardi avec des températures grimpant jusqu'à 36 ou 37°, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Même à la Côte, où il fait habituellement plus frais, le thermomètre affichera 31°. Dans l'après-midi, des nuages se développeront et quelques orages pourraient survenir en fin de journée, surtout sur l'ouest du pays. Ces orages pourront être accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle et de précipitations abondantes.

Averses et orages traverseront le pays mardi soir et pendant la nuit. A nouveau, fortes rafales, grêle et précipitations abondantes risquent de se trouver au menu. Il fera entre 16 et 20°. Le ciel sera nuageux à très nuageux mercredi, avec toujours le risque d'une averse orageuse locale. Le temps deviendra plus sec dans le courant de la journée et les éclaircies s'élargiront depuis le littoral. Il fera plus frais, entre 22 et 28°. La vague de chaleur semblera alors bel et bien terminée avec des maxima ne dépassant pas 25° jeudi et 22° vendredi.