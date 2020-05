Météo - Des averses et un risque d'orage pour la fête du travail

(Belga) Le ciel sera encore couvert ce vendredi avec des averses qui, l'après-midi, pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre, principalement sur le centre et l'est du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 11°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 15°C en plaine. Les rafales de vent pourraient atteindre les 60 km/h.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps restera variable avant que des éclaircies ne fassent leur apparition. Les minima seront compris entre 3 et 8°C. Les rafales pourront encore atteindre les 50 km/h. Samedi, le ciel restera changeant avec des averses pouvant localement être ponctuées d'un coup de tonnerre. Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de la côte. Le mercure ne dépassera pas les 12°C en Ardenne et 16°C ailleurs. Dimanche, le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux qui pourraient encore localement laisser échapper une petite ondée passagère. Les températures seront comprises entre 14 et 17°C. (Belga)