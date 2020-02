Météo: des averses formées dans un air maritime polaire s'abattent sur la Belgique

Une accumulation de neige jusqu'à cinq centimètres est attendue cette nuit en Haute-Belgique, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce mardi soir et au cours de la nuit, des averses se développeront dans de l'air maritime polaire et adopteront progressivement un caractère hivernal. En Basse et Moyenne-Belgique, il s'agira d'abord de grésil puis, progressivement, de grésil ou de neige fondante.

En Haute-Belgique, les averses seront d'abord généralement de neige fondante mais elles se transformeront, en cours de soirée et de nuit, en averses de neige donnant lieu à une accumulation. Ainsi, entre ce mardi 23h et mercredi 7h, l'IRM prévoit:

quelques traces ou une faible accumulation temporairement possibles en-dessous de 400 mètres d'altitude

deux à quatre centimètres de neige entre 400 et 500 m d'altitude

quatre à cinq centimètres au-dessus de 500 m d'altitude.

Les cumuls seront toutefois irréguliers en fonction de la trajectoire des averses.

Outre les précipitations hivernales, quelques plaques de glace pourraient localement se former en deuxième partie de nuit. Une accumulation supplémentaire de neige (un à trois centimètres) est attendue au-dessus de 400 m mercredi matin, puis au-dessus de 500-550 mètres l'après-midi (un à trois centimètres).

Conditions glissantes jusque jeudi matin

Face aux prévisions de précipitations hivernales, l'IRM a lancé un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur toute la Wallonie, Bruxelles et la partie est de la Flandre. L'alerte est lancée dès ce mardi 23h et doit prendre fin jeudi à 1h du matin.

Il n'y a que 10% de chance que l'on skie ce jeudi en Belgique

Alors qu'on annonce 15 à 25 centimètres de neige sur le plateau des Hautes Fagnes d'ici jeudi en cours de journée, la probabilité de voir les différents centres de ski des Cantons de l'Est ouvrir leurs portes est très faible. "Elle n'est que de 10% et il faudrait vraiment des conditions d'enneigement exceptionnelles pour que cette situation se produise", assure mardi Alexandre Fechir, gestionnaire des locations de ski au signal de Botrange perché à 694 m, soit le point culminant de la Belgique.

Alors que les conditions climatiques deviendront plus hivernales dans les prochaines heures et qu'un épais manteau blanc est annoncé sur les hauts plateaux fagnards, la pratique du ski n'est pas pour autant assurée. "Les sols sont gorgés d'eau. Même s'il tombe 15 centimètres ou plus, ces endroits resteront mouillés et la pratique du ski sera très difficile au Signal de Botrange et sur les pistes environnantes car elles sont bien damées", ajoute M. Fechir. Selon ce spécialiste, gestionnaire de centres de ski depuis plus de 30 ans, on ne devrait pas skier en Belgique ces prochains jours. "Je ne pense pas qu'un seul exploitant ouvrira fin de semaine même s'il y a actuellement des touristes dans la région. Maintenant, la situation peut vite varier en fonction des températures mais il n'y a actuellement qu'une chance sur dix pour qu'on ouvre jeudi", estime-t-il.

Cette saison de ski 2019-2020 pourrait réellement être une saison blanche pour les exploitants. Une première depuis plus de 10 ans.