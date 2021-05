Prévisions météo: des averses intenses, orageuses et accompagnées de grêle par endroits

L'atmosphère sera instable ce lundi après-midi avec, en de nombreux endroits, des averses qui pourront être intenses, orageuses et accompagnées de grêle. Sur le nord et le nord-ouest du pays, le temps deviendra temporairement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 10 et 16 degrés. Le vent soufflera assez fort de secteur ouest, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h, voire plus sous d'intenses averses.



Lundi soir, la tendance aux averses diminuera et le temps deviendra temporairement sec avec quelques larges éclaircies. Durant la nuit, une nouvelle série d'averses traversera le pays depuis l'ouest. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

PREVISIONS POUR LES PROCHAINS JOURS

Mardi matin, il fera très nuageux sur le centre et l'est du pays avec des averses. Sur l'ouest, le temps sera déjà plus sec avec des éclaircies. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable partout avec, dans l'intérieur des terres, des averses qui pourront être intenses et accompagnées d'un orage. A la côte, le temps sera plus sec et plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 10 et 16 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest, s'orientant progressivement au secteur ouest à nord-ouest.

Mardi soir, les averses s'estomperont et le temps deviendra plus calme avec de larges éclaircies à partir de l'ouest. Durant la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest avec, en fin de nuit, possibilité d'un peu de pluie sur l'ouest. Les minima seront compris entre 1 et 9 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest.

Mercredi, la nébulosité sera souvent abondante avec des périodes de pluie ou des averses. Celles-ci pourront parfois être intenses voire orageuses. Dans le courant de l'après-midi, une amélioration se dessinera à la côte, puis sur le nord-ouest du pays, avec un temps plus sec et plus lumineux. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré et virera du sud-ouest au secteur ouest à nord-ouest.

Jeudi, la journée pourrait débuter sous un peu de grisaille dans l'est. Ailleurs, on bénéficiera de belles éclaircies. Ensuite, les champs nuageux deviendront progressivement plus nombreux par l'ouest mais le temps devrait rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima varieront de 12 à 17 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera variable et venteux avec des nuages, parfois nombreux et porteurs d'averses (orageuses). Les maxima se situeront entre 11 et 16 degrés, sous un vent de sud-ouest soutenu.

Samedi, le ciel sera toujours assez chargé avec des périodes de pluie ou des averses ainsi qu'un risque d'orage. Les maxima, plutôt frais, varieront de 9 à 14 degrés et le vent d'ouest à sud-ouest sera encore bien présent.

Dimanche, le ciel sera changeant avec des averses. Il fera toujours trop frais pour la saison avec des maxima jusqu'à 14 ou 15 degrés.