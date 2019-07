Météo: des averses intenses pour terminer la semaine

L'avertissement orange pour de l'orage émis par l'IRM a pris fin dans la nuit de samedi à ce dimanche. Il a été remplacé par une alerte orange pour de la pluie sur tout le pays, à l'exception de la province du Luxembourg.

Les rafales et les averses de samedi ont apporté un peu de fraîcheur après plusieurs jours de fortes chaleur. Désormais, les intempéries s'installent sur le pays. L'avertissement orange pour de l'orage sur tout le royaume a pris fin. Dans la foulée, l'Institut royal météorologique (IRM) a lancé une nouvelle alerte orange, mais cette fois pour de la pluie. Elle concerne tout le territoire, sauf la province du Luxembourg où l'alerte est jaune.



"Nous prévoyons des périodes de pluie ou d'averses pouvant localement être intenses avec un risque de précipitations abondantes. Localement, ces averses pourront encore être accompagnées d'orage. Finalement, les cumuls de précipitations pourront dépasser 50 l/m² par endroits", a prévenu l'IRM.



Prévisions pour ce dimanche



Aujourd'hui, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluies ou encore quelques averses intenses. Dans le courant de la journée, le temps deviendra graduellement sec à partir du sud-ouest. En fin de journée, des éclaircies feront leur apparition le long de la frontière française. Les maxima se situeront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest. En bord de mer, le vent sera assez fort d'ouest à ouest-sud-ouest.



Ce soir, quelques pluies seront encore possibles dans le nord-est et l'est du pays tandis que, ailleurs, les éclaircies s'élargiront à partir de sud-ouest. La nuit, le ciel se dégagera partout avec, dans les vallées ardennaises, risque de brume ou de bancs de brouillard. Les minima seront compris entre 10 degrés en Ardenne et 15 degrés dans le nord du pays. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud-ouest.





Des éclaircies pour débuter la semaine



Lundi, le temps sera calme et beau avec du soleil et quelques passages nuageux en cours de journée. Les maxima se situeront entre 20 degrés en haute Ardenne à 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, devenant faible de directions variables en soirée.



Mardi, une dépression sur les Iles Britanniques entraînera des courants méridionaux progressivement plus instables vers l'Europe Occidentale. La matinée sera douce avec du soleil. Des développements nuageux remonteront de la France en cours d'après-midi avec quelques averses par endroits. L'après-midi sera assez chaude avec des maxima de 24 à 28 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.





Retour des averses mercredi



Mercredi, la dépression Britannique se positionera sur la Mer du Nord et dirigera des courants soutenus maritimes doux et instables vers nos régions. La nébulosité sera variable avec quelques averses et un risque d'orage. Maxima de 19 à 24 degrés avec un vent généralement modéré et, à la côte assez fort, de sud-ouest.



Jeudi, nous resterons sous l'influence de la dépression sur les Iles Britanniques. Le ciel restera assez changeant et quelques averses pourront encore éclater par endroits. Les températures varieront peu et atteindront 19 à 24 degrés. Le vent restera modéré de sud-ouest.



Vendredi, le temps semble devenir instable et variable avec des averses et des orages depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera modéré et s'orientera du sud-ouest au nord-ouest.



Samedi, temps doux et généralement sec avec du soleil mais également des passages nuageux. Une petite averse isolée reste possible. Maxima de 18 à 23 degrés sous un vent modéré de nord-ouest.