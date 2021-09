Météo - Des averses localement intenses et orageuses attendues ce vendredi après-midi

(Belga) Des averses, localement accompagnées de coups de tonnerre, surtout dans le sud-est du pays, sont déjà attendues vendredi matin, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après-midi, des averses localement intenses et orageuses se déclencheront à nouveau sur une grande partie du pays. Les maxima se situeront entre 18 et 21 degrés en Haute Ardenne et 23 ou 24 degrés en Basse Belgique.

Ce vendredi soir, des averses (orageuses) seront encore possibles mais au cours de la soirée, l'IRM prévoit une amélioration des conditions météorologiques depuis l'ouest. Dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec de larges éclaircies. Le risque d'une averse restera toutefois présent sur le flanc est de l'Ardenne. Les minima se situeront entre 10 degrés en Haute Ardenne et 16 degrés en plaine. Samedi, le temps sera généralement nuageux avec parfois quelques éclaircies. Dans le nord-ouest et l'extrême nord du pays, il y aura parfois un peu de pluie ou une averse mais ailleurs le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés. Dimanche, le temps sera sec sur la plupart des régions malgré une nébulosité variable à abondante. Le mercure se situera entre 18 et 22 degrés. (Belga)