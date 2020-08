Météo: des averses orageuses parfois assez fortes attendues sur pratiquement toute la Belgique

Le temps de ce vendredi après-midi sera variable, avec des averses orageuses et parfois assez fortes, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le risque d'averses se maintiendra jusque dimanche avant de faire place à un temps plus calme mais assez frais en début de semaine prochaine.



Cet après-midi, le temps restera variable avec des averses. Des éclaircies se développeront ensuite et le temps deviendra temporairement plus calme et plus sec. Vers l'aube, le risque d'averses augmentera à nouveau à partir du littoral. Les minima se situeront entre 8°C en Hautes Fagnes à 14°C le long du littoral sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest. Samedi matin, des averses se produiront sur l'ouest du pays avant de se propager aux autres régions en cours de journée. Le temps devrait rester sec sur l'est et le sud-est de la Belgique. Les températures ne dépasseront pas 17 à 20°C et le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest. Le vent de nord-ouest sera assez fort le long du littoral. Dimanche, le creux d'altitude quittera lentement notre pays vers l'est et laissera place à de l'air polaire instable et humide en provenance de la mer du Nord. Des coups de tonnerre resteront possibles et de nouvelles averses traverseront le pays en cours de journée. Les maxima varieront entre 16 et 20°C. Les premières éclaircies ne sont à espérer qu'à partir de lundi, bien que quelques averses resteront possibles par endroits.