Météo - Des averses prévues lundi

(Belga) Le temps sera très nuageux avec le risque d'une averse locale lundi matin, selon les prévisions de l'IRM. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'élargiront à partir du nord mais le risque d'averses locales persistera, surtout en Ardenne. Les maxima varieront entre 20 et 22 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et autour de 25 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible et s'orientera entre le nord et le nord-ouest où il deviendra variable.

La nuit de lundi à mardi sera calme et peu nuageuse. Quelques brumes pourront se former localement. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou variable, et plutôt modéré à la mer. Les minima descendront entre 11 et 14 degrés en Haute Ardenne et entre 15 et 17 degrés ailleurs. (Belga)