Météo - Des éclaircies avant le retour des nuages lundi après-midi

(Belga) De larges éclaircies seront possibles sous un temps sec sur la plupart des régions lundi matin, selon les prévisions de l'IRM. En région côtière et le long de la frontière néerlandaise, les nuages pourront toutefois être plus nombreux. En cours de journée, la nébulosité augmentera au nord du sillon Sambre et Meuse et, dans l'après­ midi, quelques averses seront possibles. En Ardenne, le temps restera généralement sec avec davantage d'éclaircies. Il fera très frais avec des maxima de 2 ou 3 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré de direction variable ou de secteur nord à nord­-est, avant de s'orienter au secteur nord et de devenir modéré. A la mer, il restera parfois assez fort.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera d'abord partiellement nuageux avec quelques averses isolées, principalement sur le nord et l'est, sous forme de neige fondante ou de neige en Hautes Fagnes. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Toutefois, la nébulosité restera abondante sur la moitié sud­ est. Les nuages bas pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes (avec localement un risque de brouillard givrant) à 3 degrés à la mer. (Belga)