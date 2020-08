Météo - Des éclaircies, des averses et parfois un coup de tonnerre

(Belga) Les quelques brumes et bancs de brouillard se dissiperont rapidement lundi et feront place à de larges éclaircies. Le ciel sera ensuite plus changeant avec des averses par endroits accompagnées de quelques coups de tonnerre ou d'orage, indique l'IRM.

Les maxima varieront de 21 à 23 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et de 24 à 26 degrés ailleurs dans le pays. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. En soirée, quelques averses pourront encore se produire. Le temps deviendra plus sec durant la nuit. De la brume et bancs de brouillard pourront se former. Les températures redescendront entre 11 degrés dans certaines vallées ardennaises et de 16 degrés en plaine sous un vent le plus souvent faible de sud ouest. (Belga)