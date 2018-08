Météo - Des éclaircies et un temps généralement sec ce samedi

(Belga) La nébulosité sera variable samedi, avec en premier lieu un risque d'averses dans la plupart des régions, selon les prévisions de l'IRM. Ensuite, le temps deviendra généralement sec, avec des éclaircies. Dans le nord et le nord­ est du pays, le risque d'averses persistera. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré, et au littoral parfois assez fort, de secteur ouest puis d'ouest­-nord­-ouest.

En soirée, une dernière ondée pourra se produire dans le nord et le nord­-est du pays, mais ensuite, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. En cours de nuit, un voile de nuages d'altitude envahira le pays depuis la France. Les minima seront proches de 5 degrés en Hautes­ Fagnes et de 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord-ouest, devenant faible de directions variées. En fin de nuit, il s'orientera au secteur sud à sud­-ouest. Dimanche, le temps sera en premier lieu assez ensoleillé avec des nuages d'altitude. En cours de journée, la nébulosité augmentera mais le temps devrait rester sec jusqu'en soirée, malgré de possibles faibles pluies au littoral. Maxima de 16 degrés en Hautes­ Fagnes à 20 degrés dans le centre, sous un vent d'abord faible puis modéré de sud à sud-ouest. (Belga)