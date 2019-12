Prévisions météo: pluie, pluie, pluie, pluie, pluie, pluie, pluie (et un peu de neige sur les hauteurs)

La matinée de ce mercredi débutera sous quelques éclaircies dans l'ouest du pays et un ciel nuageux ailleurs, selon les prévisions de l'IRM. Quelques pluies toucheront encore le centre et l'est. En Ardenne, les précipitations pourront tomber sous la forme de neige (fondante). Et sur les sommets, la neige pourrait temporairement tenir au sol.

L'après­ midi, le ciel sera changeant avant que le risque d'averses augmente à nouveau, principalement sur l'ouest. Un coup de tonnerre n'est d'ailleurs pas exclu. Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud­ ouest. Mercredi soir et la nuit suivante, une ligne d'averses traversera le pays d'ouest en est.

Jeudi, la journée débutera sous sous un temps sec avec des éclaircies sur la moitié ouest, mais il y aura encore quelques averses sur l'est (hivernales sur les hauteurs). L'après­ midi, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française. Une nouvelle perturbation active atteindra notre pays en soirée et le traversera d'ouest en est durant la nuit. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Une petite accumulation de neige sera même probable sur les hauteurs de l'Ardenne durant la nuit. Après une matinée assez fraîche, le mercure atteindra des valeurs comprises entre 0 ou 1 degré sur le relief ardennais et 6 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest et se renforcera durant l'après midi à modéré à assez fort et

Vendredi, nous serons à l'arrière d'une perturbation qui aura traversé le pays durant la nuit. Le temps sera fort instable et venteux avec régulièrement des périodes de pluie ou des averses, éventuellement hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima varieront de 1 à 7 degrés. Le vent d'ouest à ouest-sud-ouest sera modéré à souvent assez fort dans l'intérieur des terres et assez fort à fort le long du littoral.

Samedi, une nouvelle perturbation traversera le pays. L'après-midi, nous nous retrouverons à l'arrière, au sein de courants légèrement instables, dans lesquels se développeront quelques averses éparses, mais aussi des éclaircies plus larges sur le centre et l'ouest. Les maxima s'échelonneront de 1 à 8 degrés avec un vent d'ouest à ouest-sud-ouest toujours bien présent.

Nouveau passage pluvieux dimanche matin, probablement suivi par un temps instable avec des averses. Le vent de sud à sud-ouest restera assez vigoureux. Les températures restent prochent de 9 degrés dans le centre.