Météo - Des maxima de 22° à 28° sous un ciel partiellement nuageux

Dimanche, le ciel sera partiellement nuageux avec des voiles d'altitude et des champs de nuages moyens, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). En fin d'après-midi, les nuages seront plus épais sur l'ouest du pays, et y donneront parfois lieu à quelques faibles pluies. Les maxima se situeront autour de 22° ou 23° dans la région côtière, et entre 23° et 28° ailleurs, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-ouest. A la côte, le vent sera parfois assez fort.

Dimanche soir, quelques gouttes seront encore possibles par endroits. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout avec des éclaircies progressivement plus larges. Les minima seront compris entre 13° et 19°, sous un vent du sud modéré dans l'ouest et faible à modéré dans l'est. En début de semaine, le temps sera toujours variable avec le risque d'une averse (orageuse) locale et des maxima de 25° à 30°. A partir de jeudi, le temps sera sec et ensoleillé avec des températures maximales proches de 30° dans le centre.