Prévisions météo: encore des nuages et de la pluie pour mardi...

Le temps sera très nuageux mardi avec de faibles pluies, sous des maxima oscillant entre 9 et 16 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, de secteur sud-ouest s'orientant vers l'ouest, sera modéré, voire assez fort au littoral, de secteur ouest à sud-ouest puis d'ouest-nord-ouest. En soirée et durant la nuit, les perturbations se poursuivront et deviendront des averses, avec une nébulosité abondante. Les minima seront compris entre 7 et 12 degrés.

La journée de mercredi débutera sous la grisaille et de faibles pluies ou averses localement. Des éclaircies sont attendues depuis l'ouest dans l'après-midi. Les températures avoisineront les 15 degrés. Jeudi, le temps sera généralement sec même si encore nuageux. Le thermomètre affichera entre 13 et 18 degrés.