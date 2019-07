Météo - Des nuages bas sur de nombreuses régions, et des éclaircies sur les autres

(Belga) Il y aura encore beaucoup de nuages bas sur de nombreuses régions ce mardi, avant davantage d'éclaircies en fin de journée. Celles-ci seront plus nombreuses sur l'ouest et l'extrême sud. Les maxima seront de 19 degrés sur le centre. Mercredi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit plus de soleil avec des maxima de 20 à 25 degrés. Jeudi, un risque de quelques faibles précipitations se développera progressivement avec des maxima proches de 24 degrés. Vendredi, il fera sec, avant des journéees chaudes samedi et dimanche, avec des maxima proches de 28 degrés.

Le temps restera sec mardi. Sur la plupart des régions, l'IRM attend encore de nombreux nuages bas une grande partie de la journée avec progressivement quelques éclaircies dans le courant de l'après­ midi ou en soirée. Toutefois, sur l'extrême sud, il fera généralement ensoleillé dès la matinée. Par ailleurs, à la mer et sur l'extrême ouest, de larges éclaircies pourront également se développer l'après­-midi. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes, 19 à 20 degrés sur le centre et 22 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible de direction variable ou souvent de secteur nord. Mardi soir, les éclaircies seront déjà larges par endroits, surtout sur l'ouest et le sud du pays. Ailleurs, il fera encore partiellement à très nuageux. La nuit prochaines, les minima se situeront entre 8 et 12 degrés. Mercredi, il fera généralement ensoleillé avec un temps sec. En cours de journée, des champs nuageux pourront se développer, essentiellement à l'intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 20 degrés en Hautes­ Fagnes et 25 degrés en Campine, sous un vent souvent faible de direction variable ou de secteur nord à nord­-ouest. (Belga)