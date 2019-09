Météo - Des nuages en matinée puis de larges éclaircies

(Belga) Ce jeudi, en matinée, la nébulosité sera généralement abondante sur le nord et l'ouest avec un risque limité de quelques gouttes. Ailleurs, des éclaircies seront présentes sous un temps sec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, d'après les prévisions de l'IRM.

Dans l'après-midi, les éclaircies se généraliseront progressivement à l'ensemble du pays et le temps sera sec partout. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes à 18 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible à modéré de nord-est. Vendredi, après la dissipation du brouillard et des nuages bas présents dans certaines régions, le temps sera sec et ensoleillé avec quelques nuages élevés. Il fera aussi plus doux avec des maxima de 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à localement 21 degrés ailleurs. (Belga)