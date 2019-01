Prévisions météo: beaucoup de nuages et un peu de neige

2019 débute comme 2018 s'est terminé: des nuages, des températures assez douces, quelques flocons sur les hauteurs.

La journée du mercredi 2 janvier se déroulera effectivement sous un ciel souvent très nuageux, selon les prévisions de l'IRM, qui attend de faibles averses ci et là et de la neige, fondante ou non, sur la Haute Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 1 degré en Hautes Fagnes, 6 à 8 degrés sur les plaines.

En soirée, la nébulosité restera variable à abondante, et le risque d'averses persistera. Au sud du sillon Sambre et Meuse il s'agira de quelques averses de neige. Le mercure descendra sous le zéro au sud du sillon Sambre et Meuse, tandis que les minima se situeront entre 0 et +5 degrés ailleurs.