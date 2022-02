Météo - Des nuages et un peu de pluie en matinée

(Belga) Mercredi, le ciel sera très nuageux et une faible zone de pluie traversera le pays d'ouest en est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest avec quelques éclaircies. En Ardenne, les nuages bas devraient limiter la visibilité. Les maxima varieront entre 4 degrés dans les Hautes Fagnes et 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur ouest.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux avec parfois de légères bruines, surtout sur l'est du pays. Les minima varieront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en Flandre. Jeudi, il fera à nouveau très nuageux avec, par moments, de faibles pluies ou de la bruine, surtout le matin. L'après-midi, le temps sera souvent sec avec, sur l'ouest, possibilité de quelques timides éclaircies. Les maxima oscilleront entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine, sous un vent modéré, et en bord de mer assez fort, d'ouest à sud-ouest. (Belga)