Prévisions météo: c'est fini le grand ciel bleu, les nuages sont de retour

Ce matin, le temps sera nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse avec des périodes de faibles pluies intermittentes. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies temporaires.

L'après-midi, il pleuvra encore parfois faiblement sur le centre et quelques averses seront possibles sur le relief ardennais. Sur l'extrême nord-ouest, quelques éclaircies se développeront. Les maxima seront encore doux sur l'est du pays avec des maxima attendus de 17 à 20 degrés. Sur l'ouest, ils seront compris entre 13 et 17 degrés.

Jeudi, après dissipation du brouillard local, la nébulosité sera variable avec le risque de faibles averses isolées. Les maxima oscilleront entre 14 degrés à la mer et 18 ou 19 degrés dans le centre.

Vendredi à l'aube, quelques nuages bas ou bancs de brouillard seront possibles. Ensuite, il fera assez nuageux mais généralement sec. Quelques éclaircies pourront se développer l'après-midi. Maxima de 13 à 17 degrés.

Samedi, il fera ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude. Les maxima varieront de 11 à 17 degrés.

Dimanche aussi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux temporaires. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés.