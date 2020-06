Météo: jusqu'à 32°, mais les orages et la grêle pourraient s'abattre sur le pays

La journée débutera sous un temps ensoleillé. Graduellement, il y aura davantage de nuages à partir du sud-ouest. Dans le courant de la journée, des nuages se développeront et pourraient localement dégénérer en averses ou en orages intenses, prévient l'institut royal de météorologie. Des pluies abondantes, de la grêle et de fortes rafales sont annoncées.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis deux avertissements pour ce vendredi: un premier concernant les orages potentiels et un deuxième en raison de la chaleur. D'importantes averses accompagnées d'orages sont attendues dès vendredi après-midi. Un avertissement jaune est émis pour de l'orage sur toute la Belgique dès ce vendredi 14h jusque samedi 9h. "Ce vendredi, dans le courant de l'après-midi, nous prévoyons des averses et des orages, pouvant localement être intenses, à partir de la France. Par endroits, ces orages pourraient donner lieu à des pluies abondantes et être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Le risque d'orage persistera durant la nuit de vendredi à samedi", précise l'IRM.

Selon l'IRM, l'avertissement pourrait même devenir orange car les "modèles météorologiques indiquent localement un risque de précipitations de plus de 30 l/m² en 1h ainsi qu'une possibilité de grêles d'environ 3 cm".





Avertissement pour de la chaleur dans le Brabant wallon et à Bruxelles

Ce vendredi, il fera encore plus chaud avec des maxima jusqu'à 32 degrés en plusieurs endroits du nord et nord-est du pays. Ailleurs, les maxima oscilleront entre 27 et 30 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est, virant plus tard au secteur sud-ouest.

Dès lors, l'IRM a également lancé un avertissement jaune "chaleur" jusque 00h00 dimanche. "Les températures dépasseront les 30 degrés en beaucoup d'endroits. Dans le centre du pays, les maxima étaient déjà supérieurs à 25 degrés mardi et se situaient autour ou juste au-dessus des 30 degrés ce mercredi. Samedi, il fera moins chaud mais les maxima devraient encore avoisiner ou dépasser légèrement les 25 degrés dans le centre et en Campine", précisent les météorologues.