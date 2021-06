Prévisions météo du week-end: entre orages et pluies, quelques accalmies

Ce soir, les dernières averses quitteront notre pays par le nord et de larges éclaircies concerneront de nombreuses régions. Cette nuit, le temps deviendra calme et sec. En fin de nuit, des nuages bas devraient toutefois progressivement envahir notre pays depuis le littoral, excepté sur l'est et le sud-est où les éclaircies persisteront. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés. Le vent deviendra faible à modéré et il s'orientera vers l'ouest à sud-ouest.