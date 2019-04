Météo - Des périodes ensoleillées avant l'arrivée d'averses

(Belga) Des périodes ensoleillées sont prévues mercredi avec encore jusqu'à 23 degrés dans le nord­ est avant l'arrivée d'averses potentiellement orageuses depuis la France, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

De belles périodes de soleil sont attendues mercredi malgré quelques averses dans l'est. Ensuite, de plus en plus de champs nuageux dériveront à partir de la France et finiront par conduire à des averses potentiellement orageuses, surtout dans l'est du pays. Avant l'arrivée de la zone d'averses, il fera encore temporairement chaud avec des maxima de 18 degrés en Ardenne jusqu'à 23 degrés dans le nord­ est du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud et les rafales pourront atteindre 70 km/ h voire plus sous les averses les plus intenses. (Belga)