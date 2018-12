Météo des prochains jours: un temps pourri marqué par des vents forts

Ce vendredi, la journée débutera avec un temps gris et sec à quelques gouttes près. Ensuite, une zone de de pluie et d'averses abordera le pays depuis la côte en fin de matinée. A l'arrière, le temps redeviendra plus sec et des éclaircies se développeront dans l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort, et même parfois fort à la mer, et virera à l'ouest une fois la perturbation passée. Des rafales de 80 km/h seront possibles.

Durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité sera variable à parfois abondante et des averses pourront encore se produire, notamment à la côte et en Ardenne. Les minima varieront de 2 degrés en Hautes-Fagnes à 9 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à fort, de secteur sud-ouest à ouest. Les rafales pourront encore atteindre 60 voire localement 70 km/h.

Samedi, le temps sera variable et venteux avec de régulières périodes de pluie ou d'averses, surtout dans le sud-est du pays. Par moments, on bénéficiera aussi d'éclaircies. Les températures atteindront des valeurs de 6 degrés en Ardenne et 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort, et à la mer fort, de secteur sud-ouest à ouest.

Dimanche aussi, il faudra composer avec de nombreuses averses, localement intenses et éventuellement orageuses. A l'arrière de la perturbation, le vent virera au nord-ouest et diminuera en force pour devenir généralement modéré. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés.