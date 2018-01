Météo - Des rafales de vent jusqu'à 105 km/h ce jeudi

(Belga) Le temps sera très venteux jeudi matin avec des vents forts de sud-ouest, virant ensuite à l'ouest. Les rafales atteindront 90 à 105 km/h et pourront même être supérieures par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Les vents les plus forts toucheront la région côtière, le nord du pays et les hauts plateaux du nord de l'Ardenne, avant de diminuer l'après-midi.

La zone de pluie active qui a traversé notre pays cette nuit s'attardera encore temporairement sur l'Ardenne, puis quittera définitivement le territoire par l'est. A l'arrière, la nébulosité sera plus variable et le temps temporairement plus sec. De nouvelles averses se développeront ensuite en cours de journée avec la possibilité d'un coup de tonnerre et éventuellement de grésil. Les maxima oscilleront entre 4 et 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 11 degrés dans les autres régions. Ce soir et durant la nuit, l'IRM prévoit une nébulosité variable avec des averses parfois hivernales, notamment des chutes de neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les minima ne dépasseront pas 1 à -2 degrés dans l'intérieur du pays et seront proches de 3 degrés le long du littoral. (Belga)